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Kachka
Последнее обновление для Windows 11 ломает панель управления AMD Adrenalin
Обновление называется KB5030310.

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Согласно сообщению, опубликованному на форумах AMD, последнее предварительное накопительное обновление Microsoft, получившее обозначение KB5030310, может нарушить работу панели управления графикой Adrenalin компании AMD. Кроме того, оно может привести к сбросу пользовательских настроек в панели управления при каждой перезагрузке системы. К счастью, данное обновление не влияет на функциональность графических драйверов, но может оказаться неприятным для пользователей, часто использующих панель управления Adrenalin.

Согласно отзывам на форуме AMD, ряд пользователей AMD столкнулись с проблемой сброса настроек Adrenalin после установки последнего обновления Windows.

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Стоит отметить, что проблема не является особо серьезной, поскольку графические драйверы AMD продолжают корректно работать, а панель управления Adrenalin остается работоспособной, за исключением неудобства, связанного с возвратом пользовательских настроек к значениям по умолчанию при перезагрузке.

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Интересно, что последнее накопительное обновление Microsoft, хотя и не отличается большим объемом, содержит множество исправлений для Windows 11. Некоторые из них касаются проблем, связанных с Excel, корейской сенсорной клавиатурой, всплывающей подсказкой в окне поиска, кнопкой поиска, спящим режимом, календарем iCloud и "Контактами". Более подробную информацию можно найти в официальных примечаниях к исправлениям Microsoft.

#amd #microsoft #windows #windows 11 #обновления #adrenalin #виндовс #обновления microsoft
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