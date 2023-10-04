Обновление называется KB5030310.

Согласно сообщению, опубликованному на форумах AMD, последнее предварительное накопительное обновление Microsoft, получившее обозначение KB5030310, может нарушить работу панели управления графикой Adrenalin компании AMD. Кроме того, оно может привести к сбросу пользовательских настроек в панели управления при каждой перезагрузке системы. К счастью, данное обновление не влияет на функциональность графических драйверов, но может оказаться неприятным для пользователей, часто использующих панель управления Adrenalin.

Согласно отзывам на форуме AMD, ряд пользователей AMD столкнулись с проблемой сброса настроек Adrenalin после установки последнего обновления Windows.

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Стоит отметить, что проблема не является особо серьезной, поскольку графические драйверы AMD продолжают корректно работать, а панель управления Adrenalin остается работоспособной, за исключением неудобства, связанного с возвратом пользовательских настроек к значениям по умолчанию при перезагрузке.

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Интересно, что последнее накопительное обновление Microsoft, хотя и не отличается большим объемом, содержит множество исправлений для Windows 11. Некоторые из них касаются проблем, связанных с Excel, корейской сенсорной клавиатурой, всплывающей подсказкой в окне поиска, кнопкой поиска, спящим режимом, календарем iCloud и "Контактами". Более подробную информацию можно найти в официальных примечаниях к исправлениям Microsoft.