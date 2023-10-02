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Kachka
У японских ритейлеров почти полностью закончились RTX 4090 и RTX 4080
Проблема может быть связана с политикой NVIDIA.

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В Японии наблюдается повсеместный дефицит графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 4090 и RTX 4080, сообщает ITMedia.

По данным японского издания, на рынке Акихабара (Akihabara), известном центре розничной торговли, наблюдается растущий дефицит графических процессоров NVIDIA высокого класса. Топовая видеокарта GeForce RTX 4090, высоко ценимая за свою непревзойдённую графическую производительность, переживает небывалый всплеск спроса.

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Все варианты графических процессоров GeForce RTX 4090, включая те, которые продаются по MSRP около 250 000 иен или $1 670, испытывают дефицит. Некоторые владельцы магазинов предполагают, что этот дефицит может не ограничиваться только японским рынком, и говорят о возможном глобальном дефиците. Тем не менее, проверка розничных магазинов США и ЕС показала, что графические процессоры RTX 4090 все еще доступны, хотя уровень запасов в разных магазинах различается.

Помимо RTX 4090, графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 4080 также испытывают дефицит в продаже, хотя и не являются лучшим вариантом для геймеров. На японском рынке потребители, желающие приобрести видеокарты высокого класса, предпочли RTX 4070 Ti. Проблема заключается в том, что разница в цене между RTX 4080 и RTX 4090 относительно невелика, в то время как разница в производительности – огромная.

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Одним из возможных объяснений данного неожиданного дефицита на азиатских рынках может быть выделение NVIDIA дополнительных производственных ресурсов для семейства AI GPU в связи с высоким спросом на мощности ИИ.

#nvidia #видеокарты #rtx 40 #rtx 4090 #rtx 4000 #ada lovelace #япония #rtx 4080
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