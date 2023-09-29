Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
RTX 5090 получит 192 модуля SM и 512-битную шину памяти
Карта ожидается в начале 2025 года.

реклама

Слухи о грядущем графическом процессоре NVIDIA GeForce RTX 50 "Blackwell" уже начали циркулировать, и такие известные инсайдеры, как Kopite7kimi, постепенно вносят свой вклад в обсуждение.

Шумиха вокруг графического процессора RTX 5090 началась несколько месяцев назад, одновременно с финальными релизами графических процессоров серии RTX 4000. Эти чипы нового поколения, получившие название "Ada-Next", должны стать основой новой игровой линейки NVIDIA, дата выхода которой, согласно официальной дорожной карте, намечена на 2025 год. Однако есть и слухи, указывающие на более ранний срок.

реклама

Углубляясь в детали, Kopite7kimi поделился информацией о двух конфигурациях графических процессоров Blackwell. Первая – GB100, предназначенная для высокопроизводительных вычислений (HPC) и приложений искусственного интеллекта (AI). Сообщается, что в ней используется передовой 3-нм техпроцесс TSMC, а её выпуск запланирован на конец 2024 г.

Ожидается, что GPU GB100 станет первым HPC-чипом NVIDIA, использующим дизайн Multi-Chip Module (MCM). Он будет основан на 8 кластерах Graphics Processing Cluster, каждый из которых содержит 10 кластеров Texture Processing Clusters.

По слухам, графический процессор GB202 будет отличаться от предыдущих игровых и высокопроизводительных решений. Ожидается, что этот чип будет включать 12 GPC, в сумме 8 TPC, что соответствует 96 TPC на всей матрице или 192 SM. Стоит отметить, что полноценный графический процессор AD102 для игр еще не представлен, поэтому NVIDIA может выпустить урезанный вариант GB202 в рамках следующего поколения игровой линейки RTX 5000.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Kopite7kimi отмечает, что видеокарта RTX 5090, как ожидается, будет иметь значительно более широкий 512-битный интерфейс шины, что на 33% больше, чем у существующих флагманских чипов с 384-битным интерфейсом.

#nvidia #видеокарты #rtx 50 #rtx 5000 #blackwell #rtx 5090
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NVIDIA RTX A5000 ADA с 12800 CUDA ядер и 32 ГБ памяти замечена в продаже
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Полуторатонная ФАБ-1500 попала и взорвалась в место расположения личного состава ВСУ
15
РФ восстанавливает выпуск жемчужины советского двигателестроения и доведет его мощность до 1500 л.с
33
Spiegel: Бербок и Шольц опозорились перед толпой немцев из-за помощи Украине
+
Дрон-камикадзе «Ланцет» прямым попаданием уничтожил бронеавтомобиль MaxxPro ВСУ
1
Экс-разведчик США Риттер: РФ сможет показать всему миру горящие танки Abrams
9
ЦКБ «Рубин» разработал новейший подводный ракетоносец «Арктур»
6
Москва диктует кто и за сколько будет покупать наши ресурсы
11
Unity планирует собирать по 20 центов с разработчиков за каждую установку игры
3
Почему Т-80 снова ставят на конвеер
2
BMW анонсировала подзаряжаемые гибридные 5-Series в кузове G60: самый дешёвый вариант стоит 65 300 евро
+
Относительно свежую "ревизию" уничтоженной Marder 1А3 показали с близкого расстояния
+
Business Insider: Больше вреда Abrams могут причинить техники ВСУ, а не мины, ракеты и дроны русских
10
Вместо благодарности союзники Украины получили экономический ущерб и судебный иск в ВТО
1
Инсайдеры назвали 111 смартфонов Xiaomi, которые получат новую прошивку MIUI 15 на Android 14
1
CNN: похоже, силы ЧВК «Вагнер» вернулись под Артемовск
+
Horizon Forbidden West выйдет на ПК в 2024 году
+
Military Watch: танки Abrams долго не продержатся из-за артиллерии и мин
+
Западная пресса обвинила в частых поломках переданного вооружения слабую подготовку ВСУ
7
NVIDIA похвасталась высоким fps и низкими задержками видеокарт в Counter-Strike 2 — GTX 1060 в деле
6
Российские инженеры создали новую сверхдешёвую технологию производства пластин для выпуска чипов
7

Популярные статьи

О молодежных фильмах ужасов, которые стали (или хотели стать) франшизами
3
Повышение ключевой ставки ФРС США до 7% будет иметь очень негативные последствия для всего мира — АТ
40
Проверяю систему анализа текстов и статей TEXT.RU
3
Курс рубля – динамика за 2023 год и прогноз на будущее
41
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
3
ВСУ не добились особых успехов в ходе контрнаступлении и несут огромные потери — западные эксперты
5
Что посмотреть в эти выходные на стриминговых сервисах
3
MX Linux и игры: Подготовка операционной системы для запуска игр, и проблема таймеров Godot Engine
8
Джим Райан уходит с поста главы Sony PlayStation
8
На фоне китайской угрозы США готовятся отправить на Тайвань танки Abrams
2

Сейчас обсуждают

Иван Горыныч
18:09
Ростов с режимным военным округом за два дня, на что только не способны контрактники.
В ГШ ВС РФ заявили об отсутствии планов проведения «дополнительных мобилизационных мероприятий»
Михаил Лермонтов
18:08
Mastercard и Visa берут около 1,5% комиссии. Apple: В США комиссия составляет 0,15 % за каждую транзакцию. В России по дебетовым картам комиссия составляет 0,05 %, по кредитным — 0,12 %, Но платит е...
Суд открывает дорогу для конкурентов Apple Pay в сфере NFC-оплаты
Иван Горыныч
18:07
Реально мексы и сегодня спят и видят себя в США
Маск призвал американских политиков думать о границе с Мексикой, а не об Украине
Михаил Лермонтов
18:05
Было бы славно. И яблочникам в кайф, и хейтерюшки поубавят обороты своего генератора желчи
Суд открывает дорогу для конкурентов Apple Pay в сфере NFC-оплаты
Иван Горыныч
18:05
А кому сейчас легко, везде глушат GPS says, в Армянске глушат круглосуточно.
В Румынии жалуются, что Россия «постоянно глушит» GPS-сигнал над территориальными водами страны
Кирилл Александров
18:01
И этому ещё плюсы ставят... Т. Е. Вы не в курсе, что максимум в частотах и таймингах достигается на 2х16гб? 4 плашки или 2 но с большим объемом не дадут той скорости. Можете зайти на сайт любого про...
Самый быстрый игровой ПК в мире Revolt продаётся за $4549 и может устареть уже через 2 месяца
Блейд
17:53
Смотри что есть. могу купить клавиатуру, rx 588 , бухло, такси заказать, с твоей мамкой. Шучу....без такси... Не хочется за такси переплачивать.
Курс рубля – динамика за 2023 год и прогноз на будущее
OgoGoLog
17:43
Ну вам "незалежным" хоть какой-нибудь "незалежный" орган управления бы иметь.
Конгресс США одобрил выделение помощи Украине вопреки давлению республиканцев
Алексей Ломакин
17:42
Как всегда двигатели из китая.Верить вообще нельзя нашу продажную власть,особенно партию Единую Россию.
Москва диктует кто и за сколько будет покупать наши ресурсы
Иван Горыныч
17:39
Китай помнит золотые времена когда $3.2 трлн их ЗВРезерва успешно хранились в кубышке США, но грянул ковид и далее все пошло псу под хвост и золотишко пригодилось для стабилизации экономики, как и наш...
Китайские чиновники призвали власти США задуматься о последствиях ограничений на инвестиции в экономику КНР
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем