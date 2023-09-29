Карта ожидается в начале 2025 года.

Слухи о грядущем графическом процессоре NVIDIA GeForce RTX 50 "Blackwell" уже начали циркулировать, и такие известные инсайдеры, как Kopite7kimi, постепенно вносят свой вклад в обсуждение.

Шумиха вокруг графического процессора RTX 5090 началась несколько месяцев назад, одновременно с финальными релизами графических процессоров серии RTX 4000. Эти чипы нового поколения, получившие название "Ada-Next", должны стать основой новой игровой линейки NVIDIA, дата выхода которой, согласно официальной дорожной карте, намечена на 2025 год. Однако есть и слухи, указывающие на более ранний срок.

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Углубляясь в детали, Kopite7kimi поделился информацией о двух конфигурациях графических процессоров Blackwell. Первая – GB100, предназначенная для высокопроизводительных вычислений (HPC) и приложений искусственного интеллекта (AI). Сообщается, что в ней используется передовой 3-нм техпроцесс TSMC, а её выпуск запланирован на конец 2024 г.

Ожидается, что GPU GB100 станет первым HPC-чипом NVIDIA, использующим дизайн Multi-Chip Module (MCM). Он будет основан на 8 кластерах Graphics Processing Cluster, каждый из которых содержит 10 кластеров Texture Processing Clusters.

По слухам, графический процессор GB202 будет отличаться от предыдущих игровых и высокопроизводительных решений. Ожидается, что этот чип будет включать 12 GPC, в сумме 8 TPC, что соответствует 96 TPC на всей матрице или 192 SM. Стоит отметить, что полноценный графический процессор AD102 для игр еще не представлен, поэтому NVIDIA может выпустить урезанный вариант GB202 в рамках следующего поколения игровой линейки RTX 5000.

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Kopite7kimi отмечает, что видеокарта RTX 5090, как ожидается, будет иметь значительно более широкий 512-битный интерфейс шины, что на 33% больше, чем у существующих флагманских чипов с 384-битным интерфейсом.