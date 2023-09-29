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Французские правоохранительные органы и антимонопольные регуляторы недавно провели обыск на территории NVIDIA France, подозревая компанию в причастности к антиконкурентным действиям.
Согласно сообщению Bloomberg, французские антимонопольные органы нацелились на бизнес, который, по их мнению, участвует в действиях, препятствующих честной конкуренции на рынке.
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Газета Wall Street Journal подтвердила, что компанией, в отношении которой ведется расследование, действительно является NVIDIA, поскольку она подозревается в потенциальном антиконкурентном поведении в индустрии графических процессоров. Хотя NVIDIA не была прямо названа в этих сообщениях, компания всё же предпочла не комментировать ситуацию, как сообщает Bloomberg.
Кроме того, WSJ подробно описал обеспокоенность французских властей доминирующим положением NVIDIA в технологическом секторе, выразив опасения, что это доминирование может негативно сказаться на небольших предприятиях и развивающихся стартапах.
Таким образом, в настоящее время NVIDIA находится под пристальным вниманием в рамках официального расследования.