Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах компании.

Французские правоохранительные органы и антимонопольные регуляторы недавно провели обыск на территории NVIDIA France, подозревая компанию в причастности к антиконкурентным действиям.

Согласно сообщению Bloomberg, французские антимонопольные органы нацелились на бизнес, который, по их мнению, участвует в действиях, препятствующих честной конкуренции на рынке.

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Газета Wall Street Journal подтвердила, что компанией, в отношении которой ведется расследование, действительно является NVIDIA, поскольку она подозревается в потенциальном антиконкурентном поведении в индустрии графических процессоров. Хотя NVIDIA не была прямо названа в этих сообщениях, компания всё же предпочла не комментировать ситуацию, как сообщает Bloomberg.

Кроме того, WSJ подробно описал обеспокоенность французских властей доминирующим положением NVIDIA в технологическом секторе, выразив опасения, что это доминирование может негативно сказаться на небольших предприятиях и развивающихся стартапах.

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Таким образом, в настоящее время NVIDIA находится под пристальным вниманием в рамках официального расследования.