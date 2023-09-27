Компания утверждает, что это не дело рук сотрудников студии.

Компания CD Projekt Red принесла извинения в связи с обнаружением в недавно вышедшей украинской версии локализации игры Cyberpunk 2077 оскорбительного контента, который может расстроить российских игроков. Согласно отчету Rock Paper Shotgun, среди проблемных элементов – использование в диалоге антироссийских терминов и внутриигрового граффити, отсылающих к событиям 2014 года.

Как сообщает PC Gamer, компания CD Projekt Red выпустила официальное заявление, в котором рассказала о проблеме и дистанцировалась от оскорбительного контента. В заявлении, опубликованном в VK и Telegram, признается наличие в украинской версии Cyberpunk 2077 высказываний, которые могут оскорбить российских игроков. CD Projekt Red пояснила, что эти высказывания не являются авторством ее сотрудников и не отражают их точку зрения. Студия активно работает над устранением этих проблем и планирует заменить оскорбительный контент в следующем обновлении игры.

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В заявлении также выражаются извинения за сложившуюся ситуацию и обещание не допускать подобного в будущем.

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Что касается игровых новостей, то 26 сентября на консолях текущего поколения и ПК дебютировало DLC-расширение для Cyberpunk 2077 под названием Phantom Liberty.