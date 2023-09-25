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Kachka
Эксперты: перед бычьим циклом биткоин неминуемо упадёт ниже $20 000
Причем случится это уже очень скоро.

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Когда до предстоящего события "halving", в результате которого вознаграждение за добычу ведущей мировой криптовалюты Bitcoin уменьшится вдвое и составит 3,125 BTC, остается примерно 213 дней, криптовалютное сообщество с тревогой ожидает всплеска бычьих настроений, способного переломить продолжающийся "медвежий" рынок. Тем не менее, прежде чем наступит ожидаемое облегчение, у "медведей", похоже, есть последняя возможность оказать влияние на криптовалютный рынок.

Как пояснила компания Rekt Capital в вышеупомянутом обсуждении, биткоин обычно переживает ралли, предшествующее событию сокращения, после чего следует заметное снижение цены. В качестве примера можно привести тот факт, что в 2019 году, когда биткоин находился на аналогичном временном расстоянии от халвинга, он пережил значительное ралли, за которым последовало падение стоимости криптовалюты на 62%.

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В настоящее время биткоин, похоже, находится в фазе рельефного ралли. Если исторические закономерности подтвердятся, то ожидается значительное падение цены BTC, прежде чем "быки" смогут вернуть контроль. Учитывая уникальные особенности данного цикла, величина падения цен, необходимого для установления циклического максимума, может оказаться не столь значительной. Согласно анализу, проведенному компанией Rekt Capital, условиям для капитуляции рынка отвечает падение на 27% с текущей цены, составляющей около $26 000 до примерно $19 000. Стоит отметить, что справедливая стоимость BTC, учитывающая суммарные затраты энергии на работу сети, в настоящее время составляет около $46 000. 

#криптовалюты #биткоин #bitcoin #btc #криптовалютный рынок #халвинг bitcoin #халвинг
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