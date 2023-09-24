Учитывая цену смартфона, жалобы вполне обоснованы.

Последние модели iPhone 15 Pro от Apple получили новое титановое покрытие, отличающееся повышенной прочностью по сравнению с нержавеющей сталью и сохраняющее при этом легкость. Ожидается, что такая инновационная отделка повысит прочность устройства и его устойчивость к случайным падениям. Тем не менее, первые впечатления пользователей не обошлись без проблем. В недавних сообщениях говорится о различных недостатках, возникающих сразу же после покупки.

По данным надежных источников, часть пользователей выражает недовольство наличием частиц пыли в объективе камеры iPhone 15 Pro. Одновременно с этим другие пользователи выражают обеспокоенность наличием царапин и несовместимостью дисплея.

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Покупатели, которым посчастливилось получить iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max 22 сентября, отмечают целый ряд недостатков, связанных с качеством. До этого появились сообщения о том, что само нахождение iPhone 15 Pro в руках может привести к временному изменению цвета, что признала и сама компания Apple. Для уменьшения подобных проблем компания рекомендовала использовать защитные чехлы и аккуратно протирать корпус влажной тканью. Однако необходимо подчеркнуть, что некоторые проблемы, такие как царапины, смещение дисплея или скопление пыли в объективе камеры, остаются за пределами досягаемости таких средств.

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Об этом стало известно от информатора под псевдонимом Majin Bu, который рассказал о часто встречающемся случае попадания частиц пыли в объектив камеры iPhone 15 Pro. Примечательно, что характер этой проблемы не позволяет предпринять какие-либо простые попытки очистки. Информатор также утверждает, что для решения этой проблемы необходимо создать производственные условия, исключающие попадание пыли, а также применять строгие протоколы контроля качества для соблюдения ожидаемых стандартов. Учитывая значительную цену, часто превышающую $1 000, потребители вполне объяснимо воспринимают эти недостатки как несоответствие стандартам, особенно если они исходят от такой известной марки, как Apple.