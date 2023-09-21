На ней могут быть залежи кислорода и водорода.

Космическое агентство NASA предоставило изображение кратера Шеклтон, расположенного на южном полюсе Луны. При создании снимка использовались данные из двух основных источников: камеры орбитального аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC), работающего с 2009 года, и модуля ShadowCam, установленного на южнокорейском спутнике Danuri, запущенном в августе 2022 года. Примечательно, что ShadowCam является разработкой компаний Malin Space Science Systems и Arizona State University.

Несмотря на то, что LROC умеет делать детальные снимки лунной поверхности, он испытывает трудности с получением изображений затененных областей Луны, постоянно лишенных прямого солнечного света. В отличие от него, ShadowCam демонстрирует поразительную чувствительность к свету, превосходящую LROC в 200 раз. Она прекрасно работает в самых сложных условиях недостаточной освещенности, позволяя выявлять тонкости и нюансы рельефа, которые не поддаются тщательному изучению LROC. ShadowCam использует отражение солнечного света от геологических объектов на Луне или Земле для получения изображений в затененных зонах.

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ShadowCam позволяет NASA тщательно изучить постоянно затененные участки Луны, что дает ученым возможность получить более полное представление о районе Южного полюса спутника. Эта территория, до сих пор не исследованная человеком, таит в себе огромную научную интригу и исследовательский потенциал, в первую очередь благодаря предположению, что на ней находятся залежи льда или других замерзших веществ.

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Научное сообщество полагает, что слои ледяных отложений существуют на Луне бесчисленные миллионы и даже миллиарды лет. Анализ этих образцов может существенно расширить наши представления об эволюции Луны и ее месте в общей Солнечной системе. Кроме того, ледяные отложения имеют стратегическое значение, так как содержат водород и кислород, необходимые для ракетных двигателей и систем жизнеобеспечения в космических исследованиях.