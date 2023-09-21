Их выпустят в количестве 6 000 штук.

Компания MSI готовится представить новую линейку графических процессоров под названием "The Limited Series". Эта линейка будет представлена несколькими видеокартами, начиная со следующей недели. Первой моделью, представленной в этой коллекции, станет GeForce RTX 4060 NV Edition.

Компания MSI открыла новую целевую страницу, посвященную линейке графических процессоров The Limited Series, что свидетельствует о скором начале выпуска нескольких продуктов, первый из которых запланирован на следующий понедельник, 25 сентября. На веб-странице размещен таймер обратного отсчета, а также заявление, подтверждающее, что все продукты этой коллекции будут представлять собой уникальные варианты GPU, выпущенные только один раз и доступные исключительно через избранных партнеров в течение ограниченного времени.

реклама

Первым продуктом в этой серии станет MSI GeForce RTX 4060 Gaming X NV Edition 8Gb. Эта карта сохранила кулер Gaming X и индивидуальный дизайн печатной платы, но при этом получила характерную зелено-черную цветовую гамму, соответствующую эстетике NVIDIA. Кроме того, упаковка отличается элегантным дизайном, напоминающим графические процессоры Founders Edition. На коробке указано, что за весь срок службы будет выпущено всего 6000 единиц этой карты.