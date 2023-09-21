Карту ограничили на отметке 200W.

С момента выхода на рынок две недели назад видеокарта Radeon RX 7800 XT получила положительные отзывы и завоевала популярность среди геймеров. Она представляет собой конкурентный вызов видеокарте GeForce RTX 4070, сохраняя при этом более доступную цену. Тем не менее, есть одна область, где RTX 4070 имеет преимущество, и это не связано с поддержкой DLSS 3.5. В целом графические процессоры RTX демонстрируют более низкое энергопотребление по сравнению с настольными GPU RDNA3, и RX 7800 XT не стала исключением из этой тенденции.

В отличие от RTX 4070, TDP которой составляет 200W, а среднее энергопотребление во время игры – 196W, RX 7800 XT потребовалa более значительного количества энергии – от 252 до 286W в зависимости от того, рассматриваются ли эталонные или пользовательские модели GPU.

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Techtesters, нидерландское издание, известное своей чувствительностью к высоким энергозатратам, взяло на себя труд оценить, насколько можно повысить энергоэффективность RX 7800 XT за счет понижения напряжения и ограничения мощности. Они остановились на ограничении мощности графического процессора Gigabyte RX 7800 XT Gaming на уровне 90%.

Для сравнения было проведено тестирование карты в различных играх, которые демонстрировали широкий диапазон характеристик производительности. В целом Gigabyte RX 7800 XT Gaming OC при настройках по умолчанию потребляет на 40% больше энергии, обеспечивая при этом лишь 9% прироста производительности по сравнению с картой с 200W пониженного энергопотребления. Стоит отметить, что эталонная карта AMD при стоковых настройках потребляет на 24% больше энергии. Как уже было сказано, 9% прироста производительности не стоит недооценивать, но значительное снижение энергопотребления также привело к более тихой работе GPU и снижению температуры.

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Важно отметить, что даже в конфигурации 200W карта смогла эффективно конкурировать с RTX 4070, которая потребляет примерно такое же количество энергии при стоковых настройках. По сути, это означает, что при пониженном энергопотреблении RX 7800 XT разница между этими видеокартами практически отсутствует.