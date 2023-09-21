Игра планировалась ещё на лето.

Презентация компанией Valve игры Counter-Strike 2, состоявшаяся в марте, была встречена с интригой. Для сторонних наблюдателей это продолжение легендарной соревновательной серии игр казалось загадочным и оставляло их в недоумении относительно того, что отличает его от существующей версии Counter-Strike.

Как сообщается, Valve вносит изменения в некоторые игровые карты. В контексте соревновательной игры, сохраняющей удивительное постоянство на протяжении более чем двух десятилетий, эти изменения в сочетании с обновлением движка имеют значительный вес. Counter-Strike: Global Offensive в текущей версии уже более десяти лет украшает игровой мир. Однако, судя по всему, ее правление закончится с выходом CS2, релиз которой запланирован на следующую среду, 27 сентября.

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Загадочное объявление Valve о дате выхода состояло из простого вопроса: "Что вы делаете в следующую среду?". Такой минимализм характерен для стиля общения Valve. Компания и раньше намекала, что CS2 появится летом, а на прошлой неделе и вовсе заявила о скором запуске.

В настоящее время Counter-Strike 2 находится в стадии "ограниченного тестирования", доступ к которому осуществляется по приглашениям. Тем не менее, в конце прошлого месяца Valve сообщила, что начала приглашать к участию как можно больше игроков.

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Когда Counter-Strike 2 будет официально запущена, она будет представлена как бесплатное обновление CS:GO, и все принадлежащие ей игровые скины будут плавно перенесены. Подробную информацию о том, какие изменения ожидают CS2, можно получить на официальном сайте.