Это уже двенадцатый такой случай.

От военно-ориентированного издания Task & Purpose, которое обратилось к издателю War Thunder за комментарием на прошлой неделе после сообщения Niche Gamer о размещении и последующем удалении изображений очередного военного документа ограниченного доступа на форумах War Thunder, было получено новое интересное заявление. Хотя в Википедии указано десять случаев утечки военных документов и подобных инцидентов на форуме War Thunder, становится все более вероятным, что имели место дополнительные незарегистрированные случаи – около двенадцати.

В последнем случае речь идет о руководстве по летной эксплуатации самолета F-117 Nighthawk. В отличие от первой утечки с форума War Thunder в 2021 году, содержавшей секретную информацию о британском танке Challenger 2, руководство по летной эксплуатации, размещенное на прошлой неделе, не имеет статуса секретного. Самолет Lockheed F-117 Nighthawk, стоявший на вооружении в 1980-х годах и снятый с вооружения ВВС США в 2008 году, относительно доступен в интернете, а его руководство по летной эксплуатации широко распространено в формате PDF. Аналогичный случай произошел в августе, когда на форумах War Thunder было размещено также несекретное руководство по Eurofighter Typhoon DA7.

реклама

Несмотря на то, что эти руководства не являются секретными, их неограниченное распространение по сети может быть не всегда разрешено. Например, руководство по DA7 по закону не может экспортироваться в страны, не входящие в НАТО, и это ограничение, по-видимому, распространяется и на руководство по F-117. В ответ на этот инцидент ВВС США рекомендовали компаниям проявлять осторожность, разрешая пользователям публиковать материалы, которые могут "нанести ущерб национальной безопасности".

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать

Можно предположить, что любое правительство, ищущее руководство по эксплуатации F-117, уже успешно выполнило простой поиск в интернете по запросу "F-117 manual". Однако, учитывая историю нарушений безопасности, таких как утечка информации о Challenger 2 в 2021 году, раскрытие секретных данных о китайском танке ZTZ-99 в 2022 году и публикация информации о российских самолетах в январе этого года, можно понять, что команда War Thunder оперативно удаляет все официальные военные документы после их обнаружения.