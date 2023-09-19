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Kachka
Модераторы форума War Thunder вновь удалили секретный документ – руководство по F-117 Nighthawk
Это уже двенадцатый такой случай.

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От военно-ориентированного издания Task & Purpose, которое обратилось к издателю War Thunder за комментарием на прошлой неделе после сообщения Niche Gamer о размещении и последующем удалении изображений очередного военного документа ограниченного доступа на форумах War Thunder, было получено новое интересное заявление. Хотя в Википедии указано десять случаев утечки военных документов и подобных инцидентов на форуме War Thunder, становится все более вероятным, что имели место дополнительные незарегистрированные случаи – около двенадцати.

В последнем случае речь идет о руководстве по летной эксплуатации самолета F-117 Nighthawk. В отличие от первой утечки с форума War Thunder в 2021 году, содержавшей секретную информацию о британском танке Challenger 2, руководство по летной эксплуатации, размещенное на прошлой неделе, не имеет статуса секретного. Самолет Lockheed F-117 Nighthawk, стоявший на вооружении в 1980-х годах и снятый с вооружения ВВС США в 2008 году, относительно доступен в интернете, а его руководство по летной эксплуатации широко распространено в формате PDF. Аналогичный случай произошел в августе, когда на форумах War Thunder было размещено также несекретное руководство по Eurofighter Typhoon DA7.

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Несмотря на то, что эти руководства не являются секретными, их неограниченное распространение по сети может быть не всегда разрешено. Например, руководство по DA7 по закону не может экспортироваться в страны, не входящие в НАТО, и это ограничение, по-видимому, распространяется и на руководство по F-117. В ответ на этот инцидент ВВС США рекомендовали компаниям проявлять осторожность, разрешая пользователям публиковать материалы, которые могут "нанести ущерб национальной безопасности".

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Можно предположить, что любое правительство, ищущее руководство по эксплуатации F-117, уже успешно выполнило простой поиск в интернете по запросу "F-117 manual". Однако, учитывая историю нарушений безопасности, таких как утечка информации о Challenger 2 в 2021 году, раскрытие секретных данных о китайском танке ZTZ-99 в 2022 году и публикация информации о российских самолетах в январе этого года, можно понять, что команда War Thunder оперативно удаляет все официальные военные документы после их обнаружения.

#сша #нато #war thunder
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