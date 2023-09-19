Презентация смартфона состоится послезавтра.

На сайте социальной сети Weibo компания Redmi недавно поделилась серией образцов фотографий, сделанных с помощью основной камеры готовящегося к выпуску Redmi Note 13 Pro+. Среди пяти снимков только один был сделан в условиях недостаточного освещения, в частности, во время безмятежного заката.

В сопроводительном описании Redmi подчеркивает совместные усилия трех ключевых игроков – MediaTek, самой Redmi и Samsung ISOCELL – в достижении вершины в 200 Мп. Камера Redmi Note 13 Pro+, состоящая из трех различных сенсоров: 200-мегапиксельного Samsung ISOCELL HP3, оснащенного широкоугольным объективом и оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельного сенсора с ультраширокоугольным объективом и 2-мегапиксельного сенсора, как известно, предназначена для любителей фотографий в самом лучшем качестве.

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Помимо поразительных фотографических возможностей, Redmi Note 13 Pro+ может похвастаться элегантно изогнутым OLED-дисплеем с диагональю 6,67", обеспечивающим разрешение изображения 1,5K. Он использует вычислительную мощь процессора MediaTek Dimensity 7200 SoC и питается от надежного аккумулятора емкостью 4880 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 120W. Торжественная презентация серии Redmi Note 13 намечена на 21 августа.