Компания ANTGAMER смогла соединить матрицу IPS и 360 Гц частоту.

Компания ANTGAMER представила свой самый современный игровой монитор ANT27VQ MAX 360 Гц, который может похвастаться продвинутыми характеристиками, но при этом имеет достаточно высокую цену.

Если углубиться в технические характеристики, то ANTGAMER ANT27VQ MAX оснащен 27-дюймовым 2K-дисплеем с IPS-панелью, разработанным специально для геймеров благодаря впечатляющей частоте обновления 360 Гц, превосходящей современные отраслевые стандарты. Хотя использование мониторов с частотой обновления 360 Гц остается несколько ограниченным, они обладают значительной привлекательностью для киберспортивного игрового сектора, который является основным целевым рынком для данного монитора.

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Что касается технических характеристик, то ANTGAMER ANT27VQ MAX не идет на компромисс в отношении качества изображения: он имеет сертификацию HDR600 и достойный 95% цветовой охват DCI-P3. Судя по представленным компанией изображениям, монитор выполнен в черно-зеленой цветовой гамме, а логотип компании проецируется через входящую в комплект подставку. Такой подход к дизайну напоминает мониторы ASUS ROG и служит визуальным аттракционом, который многие компании используют при выходе на тот или иной рынок.

Монитор поддерживает интерфейсы HDMI 2.1, DP 1.4 и USB. Он оснащен двумя портами HDMI 2.1, одним портом DP 1.4, двумя портами USB 3.0 и аудиоразъемом. Кроме того, поставляемая в комплекте подставка имеет широкий набор регулировок. В Китае монитор ANT27VQ MAX стоит 5899 юаней, что примерно эквивалентно $810.