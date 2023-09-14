Скидка составляет -9% от рекомендованной цены.

Новейшее предложение NVIDIA – графические процессоры GeForce RTX 4070 уже можно приобрести по цене от $549 в ведущих интернет-магазинах США.

Как и предшествующие графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16Gb, цена которых составляет около $449, что на $50 ниже их MSRP, GeForce RTX 4070 также подверглась незначительной корректировке цен.

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Хотя цена в $549 отражает приличное снижение цены на -9%, стоит отметить, что GeForce RTX 4070 сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны недавно представленной Radeon RX 7800 XT, стоимость которой начинается от $499.

Вот несколько примеров цен на RTX 4070 на сегодняшний момент:

ZOTAC RTX 4070 TWIN EDGE OC – $549

Gigabyte RTX 4070 WINDFORCE – $549

ASUS GeForce RTX 4070 DUAL – $549

Gigabyte RTX 4070 WINDFORCE – $549

MSI GeForce RTX 4070 VENTUS – $549

ZOTAC RTX 4070 TWIN EDGE OC – $549

ZOTAC RTX 4070 TWIN EDGE OC – $549

ASUS GeForce RTX 4070 DUAL – $549

Gigabyte RTX 4070 WINDFORCE – $549

Gigabyte RTX 4070 WINDFORCE – $549

Очевидно, что это поколение графических процессоров пережило наибольшую корректировку цен быстрее всех своих предшественников. Скидки появляются уже через неделю после начала продаж, а на некоторые варианты GPU цены снижаются на несколько сотен долларов уже через пару месяцев после появления чипов на прилавках.