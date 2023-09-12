Её косвенно анонсировала компания PowerColor.

Компания AMD завершила включение дополнительных графических процессоров в серию Radeon RX 7000, однако осталось место для еще одной модели. Согласно документации, представленной в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) компанией PowerColor, похоже, что она готовится анонсировать видеокарту RX 7600 XT.

В этой документации содержится подборка недавно представленных моделей, а также несколько карт, которые PowerColor не стала обсуждать или подтверждать.

реклама

Еще более интригующим является тот факт, что в заявке представлены новые SKU, которые не получили официального подтверждения ни от PowerColor, ни от AMD. В частности, Radeon RX 6750 GRE.

Рассматривая конкретно Radeon RX 7600 XT, следует отметить, что эта карта до сих пор не получила официального анонса. Примечательно, что информация об этой карте содержит два варианта памяти: 10 или 12Gb, что превосходит объем 8Gb у обычной RX 7600.

Radeon RX 7600 XT SKU от PowerColor:

PowerColor RX 7600 XT Hellhound OC 12Gb (RX7600XT 12G-L/OC)

PowerColor RX 7600 XT Fighter OC 12Gb (RX7600XT 12G-F)

PowerColor RX 7600 XT Hellhound OC 10Gb (RX7600XT 10G-L/OC)

PowerColor RX 7600 XT Fighter OC 10Gb (RX7600XT 10G-F)

Появление потенциально новой модели Radeon RX 7600 XT с различными вариантами памяти может ликвидировать заметный пробел в сегменте начального уровня. Таким образом, потребителям будет предложен более широкий выбор между существующими моделями RX 7600 и RX 7700 XT стоимостью $269, что позволит удовлетворить более широкий спектр предпочтений.