Игра должна выйти 19 сентября.

NetherRealm Studios и Warner Bros. представили официальный стартовый трейлер игры Mortal Kombat 1.

Дебют этой долгожданной перезагрузки состоится в конце недели, 19 сентября. В новом стартовом трейлере подробно рассказывается об игре, демонстрируются ее персонажи, некоторые боевые механики и фирменная жестокость файтингов, которой славится Mortal Kombat. Кроме того, трейлер погружает в сюжет игры, знакомит с новыми игровыми стилями, альянсами, происхождением персонажей и многим другим. Такая подача материала вызвала огромный ажиотаж среди преданных поклонников серии.

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Выход Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября для различных платформ, включая ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. В преддверии релиза игровое сообщество познакомилось с рядом трейлеров, среди которых был геймплейный трейлер, рассказывающий о системе фаталити в игре. Стоит отметить, что официальный анонс игры состоялся в мае этого года после утечки информации от известного инсайдера.

Эд Бун, главный креативный директор NetherRealm Studios и один из создателей Mortal Kombat, выразил свой энтузиазм по поводу проекта, заявив следующее:

"Mortal Kombat 1 – это новый старт для франшизы, и мы рады представить оригинальную сюжетную линию и инновационный подход к классическим персонажам нашим преданным поклонникам. Введение системы Kameo Fighter, которая представляет уникальный состав персонажей-партнеров, – это еще один интересный аспект, который мы с нетерпением ждем, чтобы продемонстрировать, наряду с другими интересными особенностями игры в ближайшем будущем".