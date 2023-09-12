В конце концов NVIDIA назвала карту RTX 3090 Ti.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 SUPER вновь показала себя с новой стороны, предлагая взглянуть на модель, которая так и не появилась на рынке, и была вытеснена вариантом Ti.

Это уже не первый раз, когда мы слышим слухи о SUPER-версии GeForce RTX 3090. Первая информация о неё появилась еще во время презентации RTX 3090, и геймеры и энтузиасты с нетерпением ожидали появления SUPER- или Ti-версии. Однако, как показывает история, NVIDIA понадобилось полтора года, чтобы представить свою флагманскую видеокарту под маркой RTX 3090 Ti.

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Недавно появились новые изображения видеокарты GeForce RTX 3090 SUPER, демонстрирующие гладкий матовый черный дизайн. Видеокарта оснащена такой же трехвентиляторной системой охлаждения, как и последний вариант "Ti" в линейке Founders Edition. Судя по всему, решение о переходе от названия "SUPER" к "Ti" было принято очень близко к дате выхода карты на рынок, так как некоторые могут вспомнить, что NVIDIA тогда задержала релиз на несколько недель.

По имеющимся данным, карта имела идентичные с RTX 3090 Ti характеристики: 10 752 ядра CUDA, тактовую частоту 1860 МГц и 24Gb VRAM GDDR6X, работающей на 384-битной шине со скоростью 21 Гбит/с.