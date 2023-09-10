Далее погода вряд ли позволит вести активные боевые действия.

По словам генерала Марка Милли, самого высокопоставленного американского военного, у Украины остается чуть более 30 дней до того, как неблагоприятные погодные условия помешают ее контрнаступательным действиям.

В интервью воскресной программе BBC с Лорой Куэнссберг генерал Милли выразил обеспокоенность тем, что похолодание существенно затруднит проведение Украиной эффективных маневров. Он признал, что контрнаступление развивалось медленнее, чем предполагалось, но подчеркнул, что тяжелые бои продолжаются.

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Генерал Милли воздержался от преждевременного признания контрнаступления провальным, отметив, что Украина уверенно продвигается вперед. По его оценкам, благоприятная погода сохранится еще примерно 30-40 дней, далее начнутся первые заморозки, а ближе к началу ноября погода и вовсе не позволит вести активные боевые действия.

Генерал Милли подтвердил свою прежнюю оценку того, что этот конфликт будет длительным, тяжелым и приведет к значительным потерям. В том же ключе высказался и начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин.