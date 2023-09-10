Первого сына назвали X Æ A-Xii, а его сестру – Exa Dark Sideræl Musk.

Недавняя биографическая статья об Илоне Маске подтвердила, что у генерального директора Tesla есть третий ребенок от его бывшей партнерши, канадской музыкантши Граймс.

Этот ребенок, возраст которого пока не разглашается, носит имя Techno Mechanicus и ласково известен как Tau. Журналист Уолтер Айзексон, готовящийся выпустить биографию, в которой подробно описывается жизнь Маска, стал первым, кто официально признал существование третьего ребенка, о чем сообщается в рецензии на готовящуюся биографию в New York Times. В течение последних двух лет Айзексон имел исключительный доступ к Маску для проведения своих исследований.

реклама

С добавлением Techno Mechanicus число известных детей Маска теперь составляет десять, причем от трех разных женщин.

Отношения между Маском и Граймс, о которых было объявлено в мае 2018 года, привели к появлению двух ранее известных детей. Их первый ребенок родился в 2020 году и был назван X Æ A-Xii, часто упоминаемый как X. Впоследствии, в марте, пара представила миру младшую сестру X, Exa Dark Sideræl Musk, известную как Y.

Хотя Маск и Граймс с тех пор расстались, музыкант ранее характеризовал их отношения как "изменчивые".

Неизданная биография Айзексона вызвала значительный интерес в связи с тем, что в ней говорится о том, что генеральный директор SpaceX вмешался в военную операцию украинских войск в Крыму, нарушив покрытие близлежащего спутника Starlink. Позже Маск пояснил в Twitter, что он не отключил спутники: они вообще не были активированы.