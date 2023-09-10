Работы серверов требует постоянного охлаждения.

Исследователи из Калифорнийского университета выразили обеспокоенность по поводу влияния растущей популярности искусственного интеллекта на окружающую среду. Согласно предварительному исследованию, о котором сообщило агентство Associated Press (AP), даже пять запросов ChatGPT могут привести к потреблению около 500 мл воды в центре обработки данных Microsoft в Айове. В исследовании также учитывается косвенное потребление воды, связанное с центром обработки данных, включая энергию, поставляемую электростанцией.

В прошлом уже высказывались опасения по поводу потребления электроэнергии такими технологическими гигантами, как Google, Microsoft и AWS. Кроме того, значительный вклад в рост энергопотребления в вычислительной технике внесли операции по добыче криптовалюты. Однако в настоящее время акцент смещается в сторону потребления воды, которая считается более ценным ресурсом. Из-за скрытности серверных компаний калифорнийским исследователям было сложно получить конкретные данные о потреблении воды.

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Исследователи Калифорнийского университета поставили перед собой цель выявить влияние обработки данных искусственного интеллекта на окружающую среду, особенно в связи с успехом таких продуктов, как ChatGPT. Центры обработки данных Microsoft в Айове играют важнейшую роль в расширении сферы применения ИИ. В частности, один из самых мощных компьютеров Microsoft, предназначенных для OpenAI, расположен в Айове. Он имеет более 285 000 процессорных ядер AMD InfiniBand и 10 000 графических процессоров и обслуживает GPT-4 – модель четвертого поколения OpenAI.

Согласно данным, в период с 2021 по 2022 год потребление воды Microsoft в штате Айова увеличилось на 34% и составило почти 1,7 млрд галлонов, что объясняется развитием искусственного интеллекта. Расчеты показывают, что центр обработки данных потребляет пол-литра воды на каждые 5 запросов ChatGPT, причем на расход воды влияют такие переменные, как расположение серверов и погода (некоторые методы охлаждения серверов требуют использования воды).