Точно так же делает и компания NVIDIA.

Итальянский технологический сайт Chips'n Bits с большой долей уверенности утверждает, что компания AMD переключит часть своих производственных мощностей в TSMC с выпуска грядущих игровых GPU Radeon (RX 8000) на производство микросхем FPGA и GPGPU.

По сути, данная стратегия подразумевает выделение дополнительных ресурсов на производство чипов для искусственного интеллекта, а не на видеокарты.

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Учитывая ряд проблем, с которыми столкнулись геймеры в последнее время, включая криптовалютный бум, пандемию и резкое увеличение числа приложений искусственного интеллекта, игровое сообщество, несомненно, переживает непростой период. Во время пандемии цены на видеокарты взлетели до заоблачных высот, и даже сегодня ценностное предложение многих существующих видеокарт остается невыгодным.

Более того, появились сообщения о том, что AMD сворачивает производство high-end моделей в рамках готовящегося семейства RDNA4, которое, скорее всего, будет называться Radeon RX 8000 Series. Некоторые источники предполагают, что NVIDIA тоже значительно сокращает производство своих текущих графических процессоров RTX 4000 в пользу увеличения выпуска прибыльных чипов H100 AI. Такая смена приоритетов уже происходит.

Подтекст здесь очевиден. Однако возникает вопрос, насколько значительны эти изменения и имеют ли они реальное значение. Бесспорно, что NVIDIA получает значительную прибыль от продажи графических процессоров H100 для задач искусственного интеллекта. Следовательно, логично, что компания будет отдавать предпочтение производственным мощностям TSMC, тайваньского завода по производству чипов, ответственного за выпуск текущих GPU AMD и NVIDIA, в пользу H100.