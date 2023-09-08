Карты доступны исключительно в Китае.

Компания Vastarmor, китайский производитель графических карт, официально представила две новые модели: RX 7800 XT Alloy и RX 7700 XT Alloy Pro. Эти карты имеют идентичный внешний дизайн, отличаясь лишь внутренними конфигурациями GPU и памяти.

И RX 7800 XT Alloy, и RX 7700 XT Alloy Pro имеют надежную систему охлаждения с тремя вентиляторами, занимают 2,5 слота, имеют размеры 32,8 см в длину, 13,2 см в ширину и 5,3 см в высоту. Обе модели поставляются с небольшим разгоном, что может привести к увеличению энергопотребления по сравнению с эталонными спецификациями AMD.

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RX 7800 XT Alloy имеет 3840 потоковых процессоров и 16Gb памяти GDDR6 на 256-битной шине, в то время как RX 7700 XT использует несколько уменьшенный чип с 3540 ядрами и 12Gb памяти GDDR6 на 192-битной шине. Обе карты оснащены 64Mb кэш-памяти Infinity Cache.

Что касается требований к питанию, то обе карты оснащены двумя 8-контактными разъемами, и Vastarmor рекомендует использовать для них блок питания мощностью не менее 700W.

С точки зрения спецификаций эти карты, возможно, и не являются чем-то революционным, но в них реализована интересная особенность дизайна вентиляторов. В системе охлаждения используются вентиляторы размера 100+90+100 мм с уникальной изюминкой – в сами вентиляторы встроена RGB-подсветка. При вращении вентиляторов геймеры могут наблюдать завораживающее зрелище, которое можно описать как RGB-кольца.