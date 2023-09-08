Текущая версия имеет всего 4Gb ОЗУ.

В настоящее время существует ограниченный объем информации о готовящейся к выпуску консоли Nintendo Switch 2. Тем не менее, если верить циркулирующим инсайдам, эта консоль станет существенным шагом вперед по сравнению со своей предшественницей. Главной особенностью приставки является якобы реализованная в ней функция трассировки лучей.

В социальных сетях Necro Felipe, главный редактор Universo Nintendo, который в прошлом точно раскрывал инсайдерскую информацию о продуктах и играх Nintendo до их официального анонса, недавно поделился сведениями, полученными от своих источников. Согласно этим источникам, грядущая консоль будет обладать функциями трассировки лучей и получит 12Gb оперативной памяти. Стоит отметить, что этот показатель все еще не дотягивает до 16Gb ОЗУ, которыми оснащаются флагманские системы Sony и Microsoft текущего поколения.

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Кроме того, Necro Felipe воспользовался возможностью прояснить некоторые сообщения, появившиеся накануне. В этих сообщениях говорилось о том, что Nintendo Switch 2 была представлена разработчикам на выставке Gamescom 2023 с помощью ряда технических демонстраций, в том числе одной из них на движке Unreal Engine 5, известной под названием The Matrix Awakens demo. В отличие от первоначальных сообщений, было замечено, что для демонстрации консоли использовалась технология NVIDIA DLSS 3.1.