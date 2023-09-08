Разница в производительности между ними составляет до 25%.

Первые данные о продажах новейшей модели Radeon RX 7800 XT компании AMD свидетельствуют о том, что она завоевала значительную популярность среди геймеров. Статистика немецкого ритейлера Mindfactory подтверждает, что RX 7800 XT стала второй по успешности моделью, проданной в первый день в этом году – было отгружено около 400 единиц.

Превзойти ее результаты удалось только RTX 4070 Ti от NVIDIA, которая за первый день продала, по разным оценкам, от 400 до 450 штук. Однако стоит отметить, что Mindfactory удалось реализовать всего 40 экземпляров RX 7700 XT, что составляет лишь десятую часть от объема продаж RX 7800 XT. Довольно заметный контраст.

реклама

На сайте Newegg все версии RX 7800 XT были распроданы в первый же день. В отличие от RX 7800 XT, для RX 7700 XT были распроданы только один или два варианта, и в настоящее время все модели, кроме одной, имеются в наличии.

Очевидно и вполне неудивительно, что RX 7700 XT продается не так хорошо, как RX 7800 XT. Скромная разница в цене в $50 между этими двумя моделями просто не может конкурировать с 20-25%-м приростом производительности RX 7800 XT.