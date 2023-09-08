По сравнению с MSRP цена выросла почти на $900.

Серия видеокарт "Evangelion" от ASUS привлекла к себе большое внимание с момента своего официального релиза, и вот на сайте одного из китайских ритейлеров появилась долгожданная версия ASUS ROG GeForce RTX 4090 Evangelion, сопровождаемая внушительным ценником.

Для тех, кто не в курсе, линейка Evangelion – это ответ ASUS аниме-сообществу, вдохновленный известным аниме-сериалом Neon Genesis Evangelion. В центре новой линейки находится видеокарта под названием Eva Unit-02, отличающаяся яркой оранжево-красной цветовой палитрой.

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Модель ROG STRIX GeForce RTX 4090 OC EVA-02 Edition пока не появилась в списках мировых розничных сетей, что позволяет предположить, что она имеет статус "эксклюзива". К счастью, китайский ритейлер JD.com выложил этот долгожданный графический процессор по цене 17 999 юаней или $2 475, что подтверждает его скорую доступность в рознице. Однако цена значительно выросла – почти на $900 по сравнению с предлагаемой производителем розничной ценой.

ROG STRIX GeForce RTX 4090 OC Evangelion Еdition обладает множеством особенностей, в частности, отличительными визуальными элементами, которые повышают общую привлекательность продукта. Благодаря уникальному сочетанию красных и оранжевых оттенков и "анимешному" брендингу, размещенному в различных точках корпуса GPU, GeForce RTX 4090 OC Evangelion предоставляет покупателям возможность получить настоящий коллекционный экземпляр.