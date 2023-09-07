Для низких настроек хватит и Radeon RX 5700.

Starfield, новейшая ролевая игра, разработанная компанией Bethesda, является долгожданным релизом. Ее часто описывают как игру, которую можно сравнить с "Fallout в космосе" или, наоборот, с "Elder Scrolls, перенесенной в космос". Даже если бы это было так, она, несомненно, привлекла бы значительную аудиторию. Однако Starfield обещает предложить геймерам гораздо больше.

Компания Bethesda предоставила официальные системные требования для Starfield, включающие как минимальные, так и рекомендуемые аппаратные характеристики. Обладателям более современного оборудования стоит ожидать плавного геймплея, а вот тем, кто не менял видеокарту с 2015 года, стоит ожидать проблем с производительностью.

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Минимальные требования:

CP: Intel Core i7-6800K или AMD Ryzen 5 2600X

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti или AMD Radeon RX 5700

ОЗУ: 16Gb

SSD: 125Gb

ОС: Windows 10 21H1 или более поздняя версия

DirectX: 12

Рекомендуемые требования:

CP: Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 3600X

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 или AMD Radeon RX 6800 XT

ОЗУ: 16Gb

SSD: 125Gb

ОС: Windows 10/11 с последними обновлениями

DirectX: 12