Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Sharkoon представила клавиатуру без клавиш
За раскладку пользователи отвечают сами.

реклама

Компания Sharkoon представила обновленную версию своей фирменной клавиатуры. Skiller SGK50 S4 – это полностью настраиваемая модель, которая поставляется без переключателей и кейкапов. Sharkoon называет эту концепцию "barebone". Клавиатура выпускается в белом и черном цветах. Кроме того, компания выпустила версии с раскладками ANSI и ISO.

Печатная плата внутри клавиатуры может быть легко извлечена и заменена на новую. Эта клавиатура с возможностью замены горячих клавишей поддерживает как 3-контактные, так и 5-контактные переключатели. Компания Sharkoon отмечает совместимость со "всеми моделями кейкапов, доступными на рынке". Инструменты, необходимые для замены клавиш, входят в комплект поставки клавиатуры.

реклама

Для тех, кто предпочитает раскладку клавиш ANSI или ISO, также предлагается версия клавиатуры, соответствующая их предпочтениям. Данная модель, по сообщениям разработчиков, на 60% компактнее обычных трехблочных клавиатур и оснащена RGB-подсветкой, которую, как утверждается, можно легко запрограммировать в соответствии с индивидуальными предпочтениями пользователя. Sharkoon также отмечает простоту программирования макросов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#клавиатуры
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Thunderobot привезла в Россию широкий ассортимент игровой периферии - мыши, клавиатуры и не только
CHERRY представила новые переключатели MX2A и клавиатуру K5V2
Дизайн серии механических клавиатур MKey от MONTECH вдохновлён японским замком Осака
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ми-24, принадлежащий Польше пересек границу Белоруссии
20
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
15
Предварительный список из 62 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 15 на Android 14
7
Дрон-камикадзе «Ланцет» метко поразил Т-64БВ, пытавшийся отбуксировать ранее подбитый Leopard 2
+
Бельгийский генерал Гетинк: F-16 станут для Украины просроченным лекарством
+
Из утечки стала известна дата анонса Grand Theft Auto 6
1
Разработчики «Мира танков» ввели 9-часовой рабочий день для своих сотрудников и полностью отказались от «удалёнки»
10
Торрент qBitTorrent замечен в установке утилиты для скрытого майнинга Monero – как защитить свой ПК
6
Турецкая оборонная промышленность сосредотачивается на производстве морских дронов
1
Патч Star Wars Jedi: Survivor обещает стабильную производительность 60 fps на консолях
+
EASA заявила, что поставщик подделывал сертификаты на запчасти для двигателей CFM56
1
Обновленная статистика Steam показывает, что геймеры массово переходят на процессоры от AMD
21
Наличие пяти вентиляторов не помогло MAXSUN GeForce RTX 4090 MGG добиться приемлемой температуры
1
Почему кустарная броня Контакт-1 ухудшила Leopard 2, а навыки танкистов ВСУ не оставили танку шансов
+
Forbes: подтверждено, что первый британский танк Challenger 2 уже уничтожен ВС РФ
1
Герой РФ полковник Сайфуллин: немецкие Leopard 2 прекрасно горят, а мин хватит на каждый танк
+
Цены на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max подвергнутся значительному повышению
1
Владелец платы Gigabyte увидел в BIOS 384 Гбайт ОЗУ при модуле в 16 Гбайт, компания решила проблему
2
В США объявили об установке на боевой эсминец Zumwalt ещё не разработанной гиперзвуковой ракеты
3
В Германии продали трубы от «Северного потока — 2» компании Gascade
1

Популярные статьи

Как я купил Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
39
Почему я сегодня не советую покупать процессоры Intel – 9 весомых причин сказать AMD дружное «Да»
80
ТОП-12 мифов о жестких дисках (HDD)
18
Почему взрывается и горит украинское зерно
9
Уничтоженный британский Challenger специально заманили в ловушку и расстреляли с близкого расстояния
2
Последнее путешествие "Деметра": теоретически неплохой фильм ужасов, испорченный сценарием
2
Как увеличить память в младшей Xbox series S
3
Российские инженеры занимаются разработкой и испытанием в зоне СВО мобильных бункеров
4
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White
5
Как в Китае отреагировали на планы США продать оружие Тайваню
1

Сейчас обсуждают

Za9c
12:59
Пока рейтинг у игры 86% в стиме. Но он от самых преданных фанов, которые не лохи и купили премиум эдишн с заранее недельным доступом. Интересно что обычные люди скажут. Неужели это поделие заслуживае...
Пользователи Steam массово требуют возврат средств за Starfield
usr721
12:57
Аналогичное можно сказать и про СССР с РФ.
Герой России Сайфуллин: страны НАТО привыкли воевать с неоснащенными армиями
Johan_888
12:55
Там уже не важно, сво ведётся на "сверхдоходы" от санкций.
Владельцам ряда маршрутизаторов ASUS нужно обновить прошивки для защиты от опасных уязвимостей
Dzhereli
12:54
Ну так промолчал бы.
Швейцарская НПО опубликовала доклад, в котором рассказала о коррупции в Одессе
shurikw
12:49
Не засоряй новостную ленту всякой парашей. Неужели ты не видишь, что твой оффтопик никто не читает и не комментирует?
Швейцарская НПО опубликовала доклад, в котором рассказала о коррупции в Одессе
Саша
12:48
Но посадят все равно русского по 282 статье. Нацист из Белгородской области призвал мусульман восстать против русских из-за начала СВО В паблике поп-ММА Юсубов Амид из Белгородской области  призвал ...
Ми-24, принадлежащий Польше пересек границу Белоруссии
REY_B_
12:48
Деньги и славу получают продюсеры, актёры, режиссёры и даже операторы... Но оказывается всё зависит от никому неизвестных сценаристов.... Если сценарий хороший, то известными становятся даже никому не...
Последнее путешествие "Деметра": теоретически неплохой фильм ужасов, испорченный сценарием
kemiisto
12:46
Кота сделать чёрным и кастрированным - и всего делов.
Режиссер «Ледникового периода» снимет мультфильм по игре Stray
glavhyilo
12:44
сдувается европа щас
The New York Times: Китай теснит немецкие концерны и быстро занимает автомобильный рынок Европы
REY_B_
12:41
Инвестиции в Китай за последние годы резко сократились. Говорят что Китаю от этого будет очень плохо, а Западу хорошо... Но похоже всё уже наоборот.
The New York Times: Китай теснит немецкие концерны и быстро занимает автомобильный рынок Европы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем