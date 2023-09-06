За раскладку пользователи отвечают сами.

Компания Sharkoon представила обновленную версию своей фирменной клавиатуры. Skiller SGK50 S4 – это полностью настраиваемая модель, которая поставляется без переключателей и кейкапов. Sharkoon называет эту концепцию "barebone". Клавиатура выпускается в белом и черном цветах. Кроме того, компания выпустила версии с раскладками ANSI и ISO.

Печатная плата внутри клавиатуры может быть легко извлечена и заменена на новую. Эта клавиатура с возможностью замены горячих клавишей поддерживает как 3-контактные, так и 5-контактные переключатели. Компания Sharkoon отмечает совместимость со "всеми моделями кейкапов, доступными на рынке". Инструменты, необходимые для замены клавиш, входят в комплект поставки клавиатуры.

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Для тех, кто предпочитает раскладку клавиш ANSI или ISO, также предлагается версия клавиатуры, соответствующая их предпочтениям. Данная модель, по сообщениям разработчиков, на 60% компактнее обычных трехблочных клавиатур и оснащена RGB-подсветкой, которую, как утверждается, можно легко запрограммировать в соответствии с индивидуальными предпочтениями пользователя. Sharkoon также отмечает простоту программирования макросов.