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BMW представила бронированные автомобили, которые не боятся гранат, взрывчаток и дронов
Один из автомобилей получил электромотор.

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В рамках мероприятия Munich Motor Show компания BMW представила долгожданные бронированные варианты моделей BMW 7-Series Protection и i7 Protection. Примечательно, что модель i7 Protection стала первым электромобилем такого рода в категории бронированных автомобилей.

И BMW 7-Series Protection, и i7 Protection имеют один и тот же грозный класс баллистической защиты – VR9. Они оснащены 20-дюймовыми легкосплавными дисками, дополняющими мощную тормозную систему, и специализированными шинами Michelin PAX Run-Flat (255-740 R510), обеспечивающими дополнительную безопасность.

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Эти автомобили имеют надежную защитную конструкцию BMW Protection Core, дополненную дополнительной броней днища, усиленными стеклами и самозакрывающимся корпусом топливного бака. BMW гарантирует, что пассажиры, включая водителя, будут защищены от потенциальных угроз, таких как взрывные устройства и гранаты. Кроме того, система вентиляции обеспечивает постоянный приток свежего воздуха, а автомобили оснащены автоматическими и ручными средствами пожаротушения.

Стандартная переговорная система обеспечивает беспрепятственную связь водителя и пассажиров с людьми, находящимися вне автомобиля, исключая необходимость открывать двери или окна. Она включает в себя внешние микрофоны на боковых зеркалах, внешний динамик, дополнительные внутренние динамики, микрофон, установленный на потолке, и дополнительный микрофон на центральной консоли.

Под капотом BMW i7 Protection, построенного на платформе xDrive 60 с компонентами, заимствованными у M70 xDrive, установлена пара электромоторов суммарной мощностью 536 л.с. Мощность распределяется на все четыре колеса, что позволяет Protection i7 разгоняться от 0 до 100 км/ч за 9 секунд и развивать максимальную скорость до 160 км/ч.

BMW 7-Series Protection, напротив, оснащается гибридным двигателем V8 с турбонаддувом объемом 4,4 л и мощностью 523 л.с. Эта модель разгоняется с 0 до 100 км/ч за 6,6 секунды и развивает максимальную скорость до 210 км/ч.

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#автомобили #bmw #машины
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