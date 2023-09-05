Apple даже снизила количество ожидаемых поставок.

Грядущие модели iPhone 15 Pro получат множество новых атрибутов передней панели, включая инновационную титановую конструкцию и улучшенные компоненты камеры. В предыдущих сообщениях от инсайдеров говорилось о том, что в этом году компания Apple планирует повысить цены как на стандартные модели iPhone, так и на линейку Pro. В недавнем обновлении от DigiTimes эта идея о "значительном повышении цен" на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max вновь подчеркивается.

Потенциальное повышение цен на iPhone 15 Pro может негативно сказаться на спросе на эти телефоны. Apple оправдывает повышение цен обещанием большого количества новых функций.

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Возможное повышение цен на модели iPhone 15 Pro обусловлено несколькими факторами. Ранее сообщалось, что Apple планирует использовать в конструкции этих моделей титан 5-го класса, что позволит получить более легкие и в то же время более прочные устройства по сравнению с существующими вариантами из нержавеющей стали. Кроме того, ожидается, что в iPhone 15 Pro Max будет установлен перископический объектив, что, вероятно, потребует дополнительных затрат по сравнению с объективом камеры в iPhone 14 Pro Max. Ещё одно дорогостоящее новшество – ускоренный чип A17 Bionic, изготовленный по 3-нм техпроцессу TSMC.

Если эти данные подтвердятся, то стартовая цена iPhone 15 Pro Max может составить $1 299 по сравнению с нынешними $1 099.