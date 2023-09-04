С ростом популярности коротких роликов компания теряет доход.

YouTube Shorts представляет собой увлекательный способ скоротать время. Эти короткие видеоролики, вызывающие особую форму "привыкания", предлагают содержательный контент в том виде, в каком его не могут дать длинные видеоролики. Сама компания YouTube приняла концепцию короткого видеоконтента с момента появления Shorts. Однако последние сообщения свидетельствуют о внутренней обеспокоенности платформы. Есть опасения, что растущая популярность "короткого" контента может затмить и снизить популярность длинного контента, который традиционно был значительным источником дохода YouTube.

Теперь перед платформой стоит задача гармоничного сочетания обоих видов роликов. На последних стратегических совещаниях высшее руководство YouTube выражало обеспокоенность тем, что длинные видеоролики могут сократиться в пользу коротких. Эта обеспокоенность вызвана тем, что исторически длинный контент приносит больший доход, чем его короткие аналоги. Подтверждением данной тревоги служат действия создателей контента, которые сместили акцент на производство коротких роликов, чтобы удовлетворить растущий потребительский спрос.

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Этот переход имеет прямое отношение к доходам от рекламы. Более длинные видеоролики предоставляют больше возможностей для размещения рекламы и, как правило, обеспечивают более высокий процент переходов по рекламным объявлениям, ведущим на сайты электронной коммерции. Примечательно, что даже рекламодатели отдают предпочтение короткометражному контенту для размещения товаров, что, вероятно, объясняется более высокой степенью его успешности.