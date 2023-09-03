Показаны первые характеристики в CPU-Z.

Грядущий процессор Core i9-14900K, относящийся к семейству Raptor Lake Refresh компании Intel, сохранит ту же конфигурацию ядер, что и его предшественник Core i9-13900K. Всего в нем будет 24 ядра, состоящих из 8 P-ядер и 16 E-ядер. Тем не менее, заметно повысилась тактовая частота – на 200 МГц.

Примечательной особенностью этого процессора является впечатляющая возможность разгона частоты до 6 ГГц, часто называемая Thermal Velocity Boost, которая в первую очередь относится к P-ядрам. Эта особенность была подтверждена утечкой скриншота, на котором изображен инженерный образец чипа i9-14900K. Кроме того, утечка подтверждает, что среднее потребление процессора составляет 125 Вт.

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В плане производительности Core i9-14900K продемонстрировал свое превосходство, набрав 978 баллов в одноядерном тесте CPU-Z и еще более впечатляющие 18117,5 баллов в многоядерном тесте. При сравнении с предшественниками, i9-13900K и i9-12900K, становится очевидным, что i9-14900K превосходит их на 9,7% и 8,4% соответственно.

В мире технологий активно обсуждается предстоящий анонс компанией Intel процессоров Core K-CPU в рамках серии Core 14-го поколения, который должен состояться в конце этого месяца на мероприятии, посвященном инновациям. Примечательно, что в следующем месяце ожидается запуск Raptor Lake Refresh.