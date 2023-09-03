Под новым процессором был другой кристалл.

Проблема нелегальной замены интегрированного радиатора IHS (Integrated Heatspreader) широко известна в технологическом сообществе. В основном она затрагивает процессоры, причем особое внимание уделяется высококлассным моделям вроде Core i9. Эта практика заключается в замене этих процессоров премиум-класса на более дешевые модели Pentium или Celeron, когда покупатели возвращают их в розничную сеть. К сожалению, отсутствие должной подготовки и осведомленности у персонала розничных магазинов часто приводит к тому, что такие подмены IHS остаются незамеченными, а ничего не подозревающие покупатели получают поддельные процессоры.

Недавний инцидент с пользователем Reddit с ником "Much_Designer_8417" наглядно демонстрирует серьезность этой проблемы. Он заказал на Amazon совершенно новый Core i9-13900K, но вскоре обнаружил, что в процессоре отсутствуют некоторые ядра, и он определяется как Core i7-13700K. Основное различие между этими процессорами заключается в количестве ядер, причем у варианта Core i7 их вдвое меньше. Пользователь сразу же определил недостаток ядер и подтвердил его с помощью различных программных средств, в результате чего выяснилось, что CPUID соответствует менее дорогим моделям.