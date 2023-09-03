Отправка новых спутников не стала для компании проблемой.

2 сентября с космодрома Ванденберг в Калифорнии успешно стартовала ракета Falcon 9, несущая 13 космических аппаратов для Агентства космических разработок Космических сил США. Это стало 13-м запуском начальной ступени ракеты, что является выдающимся достижением.

Первоначально запуск был запланирован на 31 августа, однако он был отложен из-за неисправности одного из девяти двигателей первой ступени ракеты. Вторая попытка запуска была предпринята 1 сентября, но была отменена за 12 минут до старта из-за неисправности клапана в наземном оборудовании.

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Это событие стало вторым запуском в рамках программы Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA), предусматривающей развертывание на низкой околоземной орбите сети спутников для обеспечения военной связи, систем предупреждения о ракетном нападении и слежения. Первый запуск в рамках программы состоялся в апреле, когда ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту 10 спутников.

Транш 0, входящий в состав PWSA, состоит из 28 спутников и является демонстрационной группировкой программы. Эти спутники имеют различное назначение, в основном коммуникационное, хотя некоторые из них предназначены для обнаружения ракет.

Примечательно, что этот запуск и посадка стали 13-й успешной миссией для первой ступени и 260-м запуском в целом для компании SpaceX.