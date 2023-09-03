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В Китае женщина украла iPhone 14 Plus, перегрызя противоугонный трос
Вскоре её поймали правоохранители.

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Женщина из юго-восточного региона Китая оказалась под стражей после того, как ее обвинили в краже Apple iPhone 14 Plus. Хотя кражи смартфонов не являются редкостью, этот случай отличается от других и привлек широкое внимание китайских социальных сетей благодаря необычному способу, которым воспользовалась воровка. Удивительно, но женщина проявила необычную изобретательность, буквально перегрызя противоугонный трос, фиксирующий устройство.

Как сообщает гонконгская газета South China Morning Post, женщина, которую называют только по фамилии Цю и которая родом из провинции Фуцзянь, сначала вошла в магазин мобильных телефонов и вела себя как обычный покупатель. Она бродила по магазину, вскользь осматривая различные товары, и в конце концов ее интерес остановился на разделе смартфонов.

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Утверждается, что Цю, казалось бы, безобидно просматривала витрины с iPhone, не сводя при этом глаз с проходящих мимо покупателей. Однако впоследствии записи с камер наблюдения раскрыли ее тайную деятельность. Как только магазин оказывался безлюдным, она приступала к дерзкой затее – перегрызанию противоугонного троса, фиксирующего iPhone. Вскоре после того, как Цю вышла из магазина, бдительные сотрудники заметили отсоединенный кабель и отсутствие смартфона. Они оперативно связались с властями, и уже через полчаса Цю была задержана.

Интересно, что в газетном репортаже рассматривалась и точка зрения преступницы. Цю якобы сообщила полиции, что после потери телефона она намеревалась приобрести новое устройство. Однако, столкнувшись с ошеломляющей ценой на iPhone 14 Plus в 7000 юаней ($960), она расстроилась и решила украсть демонстрационный аппарат из магазина.

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#смартфоны #apple #iphone #iphone 14 plus
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