В Европе за него придется отдать 4 500 евро.

Грозный игровой ноутбук Lenovo Legion 9i дебютировал неделю назад, оставив без внимания одну важную деталь – его цену. Теперь компания вновь обратилась к анонсу, обнародовав реальный ценник в американском регионе.

В США за этот ноутбук придется заплатить $3 800, а в Европе – 4 500 евро ($4 860). Потребители могут ожидать его появления в продаже в октябре.

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Независимо от выбранной конфигурации, данный лэптоп обещает стать первоклассным выбором. Его процессор – 24-ядерный Core i9-13980HX, а выбор видеокарт ограничен всего двумя, хотя и старшими моделями: GeForce RTX 4080 Laptop и GeForce RTX 4090 Laptop, мощность которых составляет 175W.

Спецификации также включают 32Gb оперативной памяти, SSD-накопитель емкостью до 2Tb, ёмкий аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки (до 70% за полчаса) и 16-дюймовый Mini-LED-дисплей с разрешением 3200x2000p. Этот дисплей впечатляет яркостью (до 1200 кд/м2), совместимостью с G-Sync и частотой обновления 165 Гц.

Габариты ноутбука составляют 358x278x22,7 мм, а весит он 2,5 кг. Стоит отметить, что этот ноутбук обладает самой тонкой системой жидкостного охлаждения в своем сегменте.