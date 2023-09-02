Смартфон создан для конкуренции с китайскими аналогами.

Компания Motorola представила доступный смартфон Moto G84, который по цене в $245 бросает вызов китайским конкурентам.

В качестве примера можно привести тот факт, что за эту сумму покупатель получает 12Gb оперативной памяти и 256Gb флэш-памяти. Несмотря на то, что это единственная конфигурация, доступная для этой новинки, она является действительно выдающейся по своим характеристикам.

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В качестве процессора используется Snapdragon 695 – достойный, но не самый мощный чипсет в своем ценовом диапазоне. Тем не менее, ему удалось набрать в бенчмарке AnTuTu 9 около 400 000 баллов.

Motorola уделяет большое внимание дисплею устройства. Он оснащен 6,5-дюймовым pOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, 10-битной глубиной цвета и пиковой яркостью до 1300 кд/м2. Эти характеристики весьма впечатляющи для смартфона за $250.

Основная камера имеет 50-мегапиксельное разрешение и оснащена оптической стабилизацией, однако какой именно сенсор используется, не сообщается. Кроме того, устройство оснащено 8-Мп ультраширокоугольной камерой и 16-Мп фронтальной камерой для создания качественных снимков.

Из особенностей стоит отметить стереодинамики, емкий аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой 30W-й быстрой зарядки, разъем для наушников и чистую операционную систему Android 13.

Задняя крышка смартфона выполнена из экокожи, а одна из доступных версий окрашена в цвет Viva Magenta, который Pantone назвал трендом 2023 года.