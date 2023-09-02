Игрокам наконец-то откроются полицейские погони.

Выход грядущего расширения для Cyberpunk 2077, известного как Phantom Liberty, запланирован на 26 сентября. Однако перед его выходом CD Projekt намерена выпустить значительное обновление Cyberpunk 2077 2.0. Данное обновление имеет большое значение, так как в нем существенно изменена механика игры. Это и полная переработка дерева навыков, и введение новых привилегий, и доработанная система автобоя, и усовершенствованный механизм полиции, и полная переработка киберпространства, и улучшенный боевой ИИ.

Разработчики отмечают, что есть бесплатный патч, доступный всем игрокам, который устраняет проблемы и дорабатывает игровые механики. Кроме того, есть платный компонент DLC, в котором появляется множество нового контента и систем. Хотя от патча выиграют все, те, кто вложит деньги в расширение, получат более существенные дополнения.

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Обновление Cyberpunk 2077 Update 2.0 – бесплатно:

Деревья навыков и перков подверглись комплексной переработке

Переработано киберпространство, введена новая система возможностей

В игру интегрированы бои с использованием транспортных средств и погони

Заметные улучшения коснулись боевого ИИ

Реализована новая полицейская система

Улучшены пользовательский интерфейс и общее впечатление от игры

Значительные изменения коснулись добычи, предметов и ремесел

Новые радиостанции, включая общественную радиостанцию Growl FM, будут доступны всем желающим

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty – платно:

В игре появился новый опасный район Догтаун

В игру включена совершенно новая сюжетная линия с новыми персонажами

Игроки смогут пройти новые квесты, сражения с боссами и многое другое

Динамичные события происходят во время миссий с использованием транспортных средств и воздушных десантов

Появилось новое дерево навыков Relic с уникальными способностями

Более 100 новых предметов, включая оружие, кибероружие, автомобили и модные вещи

Арсенал пополняется ракетными установками для транспортных средств

Предельная планка уровня повышена до 60-го