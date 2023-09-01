Цены оказались слишком большими.

Стали известны цены на готовящиеся к выпуску материнские платы MSI серии Z790 MAX, которые, несомненно, являются очень дорогими.

В новой серии плат MAX будут улучшены характеристики питания, охлаждения, возможностей ввода/вывода, а также добавлены новые функции, такие как поддержка WiFi 7, что является ключевым преимуществом этих устройств.

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Недавно известный инсайдер под ником chi11eddog раскрыл цены на линейку материнских плат MSI Z790 MAX.

На вершине модельного ряда находится MSI MEG Z790 GODLIKE MAX, которая позиционируется как новейшая флагманская модель и одна из самых дорогих материнских плат на рынке. Ее цена, как сообщается, составляет $1 299, что превышает даже стартовую цену видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080, которая начинается с $1 199. Примечательно, что по сравнению с существующей моделью Z790 GODLIKE, цена которой составляет $1 199, цена увеличилась на $100.

Следующей в иерархии идет модель MSI MEG Z790 ACE MAX, цена которой составляет $699, что на $89 дороже текущей модели, которая продается за $609. Сравнительная таблица цен на эти и дальнейшие продукты ниже:

MEG Z790 GODLIKE MAX : $1 299 vs MEG Z790 GODLIKE: $1 199 (+8,3%)

: $1 299 vs MEG Z790 GODLIKE: $1 199 (+8,3%) MEG Z790 ACE MAX : $699 vs MEG Z790 ACE: $609 (+14,7%)

: $699 vs MEG Z790 ACE: $609 (+14,7%) MPG Z790 CARBON MAX : $499 vs MPG Z790 CARBON: $479 (+4,1%)

: $499 vs MPG Z790 CARBON: $479 (+4,1%) MPG Z790 EDGE TI MAX : $399 vs MPG Z790 EDGE TI: $379 (+5,2%)

: $399 vs MPG Z790 EDGE TI: $379 (+5,2%) MAG Z790 Tomahawk MAX : $329 vs MAG Z790 Tomahawk: $289 (+13,8%)

: $329 vs MAG Z790 Tomahawk: $289 (+13,8%) PRO Z79-A MAX: $279 vs PRO Z79-A: $239 (+16,7%)