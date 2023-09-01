Переработан рейтинг, баланс и игровая экономика.

В начале этого года компания Valve сделала важный анонс, касающийся Counter-Strike 2. Этот анонс сопровождался ограниченным этапом тестирования, в ходе которого лишь небольшая часть игроков получила возможность ознакомиться с изменениями воочию. С момента начала этапа тестирования разработчики тщательно использовали его в качестве платформы для оценки различных аспектов игры. Они занимались тем, что меняли карты местами, постепенно внедряли новые возможности и дорабатывали игру в целом, пока она не стала доступна широкой аудитории. Теперь пришло время для более широкого распространения игры.

В последнем обновлении Counter-Strike 2 претерпела существенных изменений. Среди них – полная переработка системы рейтингов, корректировка длительности карт, переработанная версия известной карты Inferno, а также расширение ограниченного тестирования, которое охватывает гораздо больший сегмент игроков Counter-Strike: Global Offensive.

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Существенные и важные изменения коснулись рейтинговой системы. Введена принципиально новая система рейтинга CS, на основе которой определяются позиции игроков в глобальных и региональных таблицах лидеров, которые регулярно обновляются в начале каждого соревновательного сезона. Важно отметить, что данный рейтинг распространяется исключительно на режим Premier. Для соревновательных списков, не относящихся к режиму Premier, будут применяться отдельные рейтинги. Они используют существующие рейтинги навыков и рассчитываются для каждой карты. Таким образом, игрок может иметь ранг Global Elite в Dust 2 и при этом иметь ранг Silver в Vertigo.

Кроме того, существенно изменилось количество раундов в соревновательном матче. Традиционно такие матчи состояли из 30 раундов, в которых каждая команда участвовала в 15 раундах в качестве террористов и контртеррористов. Как говорится в блоге разработчиков CS2, в течение последнего десятилетия они постоянно обновляли внутриигровую экономику и баланс оружия, чтобы оптимизировать игровой процесс и уменьшить количество беспроигрышных раундов.