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Стоимость RTX 4060 Ti 16Gb в США опустилась ниже $449
Цену снизили ряд магазинов в США.

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Графический процессор GeForce RTX 4060 Ti 16Gb подвергся снижению цен и теперь доступен по стартовой цене в $449 в известных розничных магазинах. Изначально он был представлен за $499, а вариант с 8Gb памяти предлагался по цене в $399.

В настоящее время Newegg предлагает видеокарту MSI GeForce RTX 4060 Ti 16Gb Ventus за $449, а PNY выставила на продажу свою видеокарту RTX 4060 Ti 16Gb Vertro по той же цене.

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Вот несколько доступных предложений из американского рынка:

Корректировка стоимости на новый графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti может рассматриваться как ответ на недавний анонс компанией AMD графических процессоров RDNA3, включающих RX 7700 XT 12Gb за $449 и RX 7800 XT 16Gb за $499. Хотя первоначальная цена NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, возможно, и не является выгодной, поскольку видеокарта имеет общие характеристики с вариантом за $399, но предлагает вдвое больше памяти, снижение стоимости на $50 должно подстегнуть покупателей к приобретению устройства.

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