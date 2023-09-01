Цену снизили ряд магазинов в США.

Графический процессор GeForce RTX 4060 Ti 16Gb подвергся снижению цен и теперь доступен по стартовой цене в $449 в известных розничных магазинах. Изначально он был представлен за $499, а вариант с 8Gb памяти предлагался по цене в $399.

В настоящее время Newegg предлагает видеокарту MSI GeForce RTX 4060 Ti 16Gb Ventus за $449, а PNY выставила на продажу свою видеокарту RTX 4060 Ti 16Gb Vertro по той же цене.

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Вот несколько доступных предложений из американского рынка:

PNY RTX 4060 Ti 16Gb Verto OC – $449

MSI RTX 4060 Ti 16Gb Ventus OC – $449

ASUS RTX 4060 Ti 16Gb Dual OC – $449

MSI RTX 4060 Ti 16Gb Ventus 3X – $479

Корректировка стоимости на новый графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti может рассматриваться как ответ на недавний анонс компанией AMD графических процессоров RDNA3, включающих RX 7700 XT 12Gb за $449 и RX 7800 XT 16Gb за $499. Хотя первоначальная цена NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, возможно, и не является выгодной, поскольку видеокарта имеет общие характеристики с вариантом за $399, но предлагает вдвое больше памяти, снижение стоимости на $50 должно подстегнуть покупателей к приобретению устройства.