Карта должна появиться 6-го сентября.

Судя по заявленным показателям производительности в бенчмарке 3DMark Time Spy, Radeon RX 7800 XT может сравниться по скорости с графическим процессором Radeon RX 6800 XT.

Вслед за предположительной производительностью графического процессора Radeon RX 7700 XT в бенчмарке 3DMark Time мы получили дополнительные данные о производительности Radeon RX 7800 XT.

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Согласно инсайдеру, RX 7800 XT, цена которой на старте продаж составит $499, должна набрать в 3DMark Time Spy около 19 000 баллов. Этот показатель практически соответствует предыдущему поколению RX 6800 XT, что подтверждает первые слухи о том, что карта будет иметь производительность, аналогичную RX 6800 XT, но при этом получит более эффективный дизайн и более низкую цену.

С точки зрения стоимости RX 7800 XT является привлекательным предложением, особенно по сравнению с RTX 4070 12Gb, цена которой составляет $599. Кроме того, эта модель обладает большим объемом VRAM и, согласно собственным данным AMD, в среднем на 3-5% быстрее.

Для тех, кто размышляет над тем, может ли RX 6800 XT быть предпочтительнее RX 7800 XT, стоит отметить, что первая уже не выпускается в широком ассортименте, а ее запасы ограничены. В настоящее время RX 6800 XT продается за $500.

AMD Radeon RX 7800 XT должна появиться на полках магазинов на следующей неделе, 6 сентября.