Студия переходит на новый движок.

Компания CD Projekt Red представила финансовые результаты за первое полугодие, а также информацию о текущих и будущих проектах своих разных команд. Опубликованные данные охватывают период до 30 июня 2023 г. и свидетельствуют о снижении выручки, что вполне ожидаемо, учитывая отсутствие новых релизов в этот период. CDPR надеется, что с выходом дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 эта тенденция изменится.

Петр Нелюбович, финансовый директор CD Projekt, сообщил, что за первые шесть месяцев текущего года компания инвестировала в расходы на разработку чуть менее $40 млн. Эти расходы были связаны в первую очередь с наиболее интенсивной фазой разработки Phantom Liberty. Кроме того, был увеличен штат сотрудников, занятых в работе над следующей частью серии The Witcher, получившей кодовое название Polaris.

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Самым примечательным открытием из отчета стало то, что после выхода Phantom Liberty не планируется выпускать новые расширения для Cyberpunk 2077. Генеральный директор CD Projekt Адам Кичиньский выразил удовлетворение предзаказами на Phantom Liberty, но сообщил, что это последний раз, когда компания будет использовать REDengine. Этот фирменный движок до сих пор лежал в основе всех игр CDPR. В последующих играх его сменит Unreal Engine 5. После запуска Phantom Liberty команда, занимающаяся ее разработкой, переключится на игры серии The Witcher.

Похоже, что это несколько неудачное завершение Cyberpunk 2077 – игры, которая, несомненно, имела более амбициозные планы после запуска на ранних стадиях. Однако, судя по всему, CDPR была занята ликвидацией последствий неудачного релиза игры в течение слишком длительного времени. Отвлечение внимания привело к отмене многопользовательского режима и анонсу сиквела, находящегося на ранней стадии разработки.