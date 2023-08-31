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Показана уникально дорогая мышь Razer Viper, полностью сделанная из 24-каратного золота
Она настолько дорогая, что цену решили не называть.

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Эта игровая мышь Razer Viper Signature Mini украшена "слезами рабочего класса" – роскошным слоем 24-каратного золота. Razer снабдила это эксклюзивное творение внушительным ценником, настолько непомерным, что даже генеральный директор Razer Мин-Лян Тан воздерживается от его разглашения.

"Мы не назначили фиксированную цену на эту модель из-за ее необычайной уникальности", – объясняет Тан в интервью X. – "Я сделал несколько быстрых фотографий, но они не передают ее величия".

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Аура, которую она излучает, напоминает роскошную позолоченную мебель – наподобие золотого унитаза, который когда-то находился в родовом доме семьи Уинстона Черчилля до его кражи в 2019 году. Эта мышь воплощает в себе схожее представление о причудливой позолоте, которую можно нанести на свое имущество только благодаря огромному богатству. Подобно золотому унитазу, Тан сообщает, что изображения не могут полностью передать великолепие мыши.

Безусловно, эта премиальная версия резко контрастирует со стандартной мышью Razer Viper Mini Signature Edition, которая, напомним, стоит $280 и имеет корпус из магниевого сплава, что является улучшением по сравнению с обычной Viper Mini.

Тем не менее, есть некоторые сомнения в том, что данная мышь обеспечит выдающийся опыт для конкурентоспособных геймеров. Хотя конкретные данные о массе мыши после позолоты скудны, вполне вероятно, что добавление золота привело к увеличению массы легкой модели Viper. 

По сообщениям, у специально заказанного устройства уже есть покупатель, имя которого, вероятно, выгравировано на элегантной коробке, в которой оно поставляется. Вполне вероятно, что им может оказаться король Карл III.

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#razer #золото #мышки
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