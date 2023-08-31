Новая модель мощнее и дешевле старой.

Как утверждается, новый графический процессор Radeon RX 7700 XT компании AMD обладает практически сравнимой скоростью с Radeon RX 6800 XT в бенчмарке 3DMark Time Spy.

Radeon RX 7700 XT поколения RDNA3 выходит на сцену, демонстрируя заметное сходство в производительности со своим предшественником, графическим процессором Radeon RX 6800 XT RDNA2, о чем свидетельствуют результаты в бенчмарке 3DMark. На недавнем мероприятии AMD представила видеокарту Radeon RX 7700 XT, продемонстрировав новое графическое ядро Navi 32, основанное на архитектуре RDNA3.

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Компания HXL (@9550pro) недавно получила предварительные сведения о результатах синтетической производительности, полученных с помощью 3DMark Time Spy, и результаты оказались весьма примечательными. Утверждается, что в графическом тесте 3DMark Time Spy Radeon RX 7700 XT набрала около 17 000 баллов. Если сравнить этот результат с показателями карт RDNA2, то Radeon RX 7700 XT немного обгоняет Radeon RX 6800 XT.

К заявленным данным о производительности прилагается скриншот GPU-z, демонстрирующий характеристики видеокарты AMD Radeon RX 7700 XT.

Ключевые спецификации:

Radeon RX 7700 XT: Navi 32 XL, 3456 ядер, 12Gb GDDR6, 245W, $449

Radeon RX 6800 XT: Navi 22 XT, 2560 ядер, 12Gb GDDR6, 230W, $479