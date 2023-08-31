Компанию готовит минимум 6 моделей.

Sapphire NITRO+

Флагманский сегмент Sapphire, известный под названием NITRO+, будет состоять из двух моделей. Эти видеокарты имеют прочную трехслотовую конфигурацию в сочетании с трехосевым охлаждением. Они оснащены двумя 8-контактными разъемами питания и 14-фазным модулем VRM. Эти платы имеют внушительный радиатор, соединенный с 8 тепловыми трубками, а также специальные механизмы охлаждения модулей памяти.

В линейке NITRO+ реализована достойная внимания возможность работы с двумя BIOS, защита от перегорания предохранителей, а также разъемы для подключения вентиляторов, предназначенные для пользователей, склонных к синхронизации работы вентиляторов GPU и корпуса.

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Пока компания Sapphire не раскрывает точных тактовых частот своих новых графических процессоров Navi 32. Тем не менее, было официально подтверждено, что итерации NITRO+ будут дебютировать с повышенным потреблением прямо из упаковки. Ожидается, что RX 7800 XT будет потреблять 288W, в то время как RX 7700 XT – 252W.

Sapphire PULSE

Переходя к серии Sapphire PULSE, отметим, что модели RX 7800/7700 PULSE будут оснащены системой охлаждения с двумя вентиляторами, что потребует выделения 2,5 слота на материнской плате. В отличие от серии NITRO, в этих видеокартах не будет реализована функция dual-BIOS и отсутствуют компоненты со светодиодной подсветкой. Согласно официальным спецификациям, RX 7800 XT имеет мощность 266W, а RX 7700 XT – 230W.

Sapphire PURE

Наконец, на сцену выходит серия PURE. Однако подробная информация об этих видеокартах на сайте компании еще не появилась.