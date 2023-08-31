Конкретные страны пока не называются.

Соединенные Штаты продлили срок действия ограничений на экспорт передовых чипов с искусственным интеллектом, производимых компаниями NVIDIA и AMD, в Китай и другие регионы мира, в том числе и на Ближний Восток.

На этой неделе компания NVIDIA признала, что введенные ограничения, затрагивающие ее чипы A100 и H100, предназначенные для ускорения вычислений в области машинного обучения, не окажут немедленного существенного влияния на рынок. Компания сообщила о своем взаимодействии с правительством США с целью решения этого вопроса. Аналогичные ограничения ввела и компания AMD, подчеркнув, что этот маневр вряд ли окажет существенное влияние на ее финансовые результаты.

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В своем сообщении NVIDIA рассказала, что во втором квартале 2024 финансового года правительство США поставило ее в известность о дополнительных требованиях, касающихся лицензирования части продуктов A100 и H100, с акцентом на конкретных клиентах и регионах, охватывающих некоторые страны Ближнего Востока.

Конкретные страны Ближнего Востока, на которые распространяются эти ограничения, NVIDIA не назвала. Примечательно, что львиная доля доходов компании, составившая $13,5 млрд за финансовый квартал, завершившийся 30 июля, пришлась на США, Китай и Тайвань. Оставшаяся часть, составившая около 13,9% от общего объема продаж, была получена из различных других стран, а Ближний Восток не принес ощутимых доходов.