Начиная с RTX 4090 и заканчивая RTX 4060 Ti.

До сих пор компания MSI выпускала в рамках серии GAMING SLIM всего две видеокарты, в частности RTX 4060 Ti 16Gb. Однако теперь, ознаменовав значительные изменения, компания официально подтвердила комплексное обновление всей линейки, представив модели RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070 Ti, RTX 4070 и RTX 4060 Ti, выполненные в стильном и модернизированном дизайне.

Тем не менее, основное внимание в официальном пресс-релизе уделено трем конкретным моделям: RTX 4070 Ti, RTX 4070 и RTX 4060 Ti, что указывает на то, что представление моделей RTX 4080 и RTX 4090 состоится чуть позже. Примечательно решение MSI отказаться от создания варианта GAMING SLIM для RTX 4060.

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Для более четкого представления о моделях, включенных в данный релиз, ниже приводим список:

MSI RTX 4090 24Gb GAMING X SLIM WHITE

MSI RTX 4090 24Gb GAMING X SLIM

MSI RTX 4090 24Gb GAMING SLIM WHITE

MSI RTX 4090 24Gb GAMING SLIM

MSI RTX 4080 16Gb GAMING X SLIM WHITE

MSI RTX 4080 16Gb GAMING X SLIM

MSI RTX 4080 16Gb GAMING SLIM WHITE

MSI RTX 4080 16Gb GAMING SLIM

MSI RTX 4070Ti 12Gb GAMING X SLIM WHITE

MSI RTX 4070Ti 12Gb GAMING X SLIM

MSI RTX 4070Ti 12Gb GAMING SLIM WHITE

MSI RTX 4070Ti 12Gb GAMING SLIM

MSI RTX 4070 12Gb GAMING X SLIM WHITE

MSI RTX 4070 12Gb GAMING X SLIM

MSI RTX 4070 12Gb GAMING SLIM WHITE

MSI RTX 4070 12Gb GAMING SLIM

MSI RTX 4060Ti 16Gb GAMING X SLIM WHITE

MSI RTX 4060Ti 16Gb GAMING X SLIM

MSI RTX 4060Ti 16Gb GAMING SLIM WHITE

MSI RTX 4060Ti 16Gb GAMING SLIM

Характерной чертой серии SLIM является тройка вентиляторов, оснащенных технологией Torx Fan 5.0, медная опорная пластина и максимум восемь тепловых трубок. Несмотря на то, что в разных моделях могут возникать различия в конкретных конфигурациях, предполагается, что данная схема применима ко всем вариантам AD104/AD106.