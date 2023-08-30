Ок способен выдавать более 600W мощности.

Пользователь Twitter с ником momomo_us недавно поделился подробной документацией и визуальными представлениями, описывающими новый стандарт подключения питания GC-HPWR/HPCE. Этот новаторский стандарт предназначен для обеспечения дополнительного питания графических процессоров через саму материнскую плату. Впечатляет то, что этот интерфейс позволяет передавать значительную мощность в 600W, что соответствует максимальной устойчивой мощности разъема 12VHPWR.

Впервые представленный на выставке Computex, этот уникальный разъем был использован в опытных образцах материнских плат и видеокарт, демонстрируя потенциал для улучшения кабельной разводки и визуальной эстетики. Благодаря отсутствию необходимости в дополнительных кабелях питания, подключаемых непосредственно к видеокарте, и передаче питания через материнскую плату, он обеспечивает более элегантный внешний вид видеокарты и упрощает расположение кабелей.

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Структурно разъем разделен на четыре отдельных кластера контактов: шестнадцать контактов предназначены для подачи питания, а двенадцать – для упрощенного обмена данными между материнской платой и видеокартой, что было отмечено экспертами Tom's Hardware. По физическим размерам этот разъем напоминает обычный кабель PCIe x1.

Документация, прилагаемая к этому разъему, дает представление о его впечатляющей способности выдавать до 600W мощности. Однако стоит отметить, что точные ограничения по мощности могут меняться в зависимости от решений отдельных производителей системных плат.