Склады должны опустеть через пару месяцев.

Согласно последним сообщениям на форумах инсайдеров, компания AMD резко остановила производство графического процессора Navi 23 для RX 6650 XT, и ожидается, что имеющиеся запасы будут полностью исчерпаны к концу текущего месяца.

Модель RX 6650 XT, дебютировавшая в прошлом году вместе с рядом обновленных графических процессоров серии RX 6×50 на базе RDNA2, в настоящее время испытывает проблемы со снижением доступности. Примечательно, что партнеры по производству плат, расположенные в Китае, отреагировали на это радикальным снижением цены с первоначальных 3099 юаней до уровня 2000 юаней, а в некоторых случаях даже до 1739 юаней. Причина такого падения цен на удивление проста – это выход более современных видеокарт.

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Напомним, что RX 6650 XT основана на архитектуре Navi 23 XT, включающей 2048 потоковых процессоров и 8Gb памяти GDDR6 с 128-битным интерфейсом. На смену этой модели пришла Radeon RX 7600, которая вышла на рынок по более демократичной цене. Эта карта обладает практически идентичными характеристиками: 2048 ядер, 8Gb и 128-битная шина. Стоит отметить, что обе модели также ограничены интерфейсом PCIe Gen4 x8.

Тем геймерам, которые разрываются между RX 7600 и RX 6600, стоит отдать предпочтение более современной архитектуре RDNA3. Выбор в пользу RDNA3 открывает доступ к новейшим разработкам, включая FSR3 и Anti-Lag+.